Paris'te Rusya vatandaşı istikrarsızlaştırıcı eylemler planladığı şüphesiyle gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Paris'te Rusya vatandaşı istikrarsızlaştırıcı eylemler planladığı şüphesiyle gözaltına alındı

Fransa'da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde güvenlik önlemleri artırılırken, bir Rusya vatandaşı istikrarsızlaştırıcı eylemler planladığı şüphesiyle gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan baskında Olimpiyat Oyunları sırasında istikrarsızlık yaratabilecek kanıtlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklu olarak yargılanacak ve 30 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecektir.

24.07.2024 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda istikrarsızlaştırıcı eylemler planladığı şüphesiyle bir Rusya vatandaşı gözaltına alındı.

Fransa'da 26 Temmuz'da başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Savcılıktan yapılan açıklamada, dün İçişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine 40 yaşındaki bir Rusya vatandaşının kaldığı eve baskın düzenlendiği, baskında şüphelinin Olimpiyat Oyunları sırasında istikrarsızlığa yol açabilecek eylemler düzenleme niyetine ilişkin kanıtlar ele geçirildiği ifade edildi. Gözaltına alınan şahsın tutuklu olarak yargılanacağı kaydedilen açıklamada, 30 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi. Açıklamada, planlanan eylemlerin terör niteliği taşımadığı ifade edilirken, şahıs hakkında "ülkede düşmanlığı kışkırtmak amacıyla yabancı bir güce istihbarat aktarılması" konusunda soruşturma açıldığı öğrenildi.

Fransız basını ise Avrupa'daki istihbarat servislerine dayandırdığı haberde yetkililerin Rusya vatandaşının üzerinde Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) komutası altındaki bir birimde çalıştığını gösteren bir kimlik kartı bulduğu öne sürüldü.

Rusya'nın Paris büyükelçiliği, yetkililerin şahsın gözaltına alınmasına ilişkin kendilerine resmi bir bildirimde bulunmadığını açıkladı.

Rus- Ukrayna vatandaşı gözaltına alınmıştı

Fransız yetkililer daha önce Ukrayna'daki savaş nedeniyle eleştirilen Rusya'nın dezenformasyon kampanyalarına dikkat çekmiş, Rusya ise geçtiğimiz ay ülkedeki Fransız araştırmacı Laurent Vinatier'i casusluk suçlamasıyla tutuklamıştı.

Haziran ayında Roissy-en-France bölgesindeki bir otel odasında 26 yaşındaki Rus-Ukrayna vatandaşı, el yapımı bomba yapmaya çalıştığı sırada yaralanmış, terör saldırısı planladığı şüphesiyle polis tarafından gözaltına alınmıştı. - PARİS

Kaynak: İHA

Fransa, Rusya, Paris, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Paris'te Rusya vatandaşı istikrarsızlaştırıcı eylemler planladığı şüphesiyle gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Bingöl’de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
14:48 Terör halayı çekenlere dinletilen “Ölürüm Türkiyem“ şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti Terör halayı çekenlere dinletilen "Ölürüm Türkiyem" şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz
13:57 Bakan Tunç’tan Bahçeli’nin “Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz“ sözlerine yanıt Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin "Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz" sözlerine yanıt
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
15:16 Fenerbahçe’nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul’a geldi İşte ilk görüntüler Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
15:02 Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı
14:52 Güneş’i sahnesine davet ederek düet yapan Göksel detone oldu Güneş'i sahnesine davet ederek düet yapan Göksel detone oldu
14:11 İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu
14:06 Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere’nin en zengin ünlüleri arasına girdi Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasına girdi
12:58 Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz
12:44 Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti
12:27 Şeyma Subaşı’dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 16:08:22. #1.11#
SON DAKİKA: Paris'te Rusya vatandaşı istikrarsızlaştırıcı eylemler planladığı şüphesiyle gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement