Paris'te Rusya vatandaşı istikrarsızlaştırıcı eylemler planladığı şüphesiyle gözaltına alındı

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Fransa'da, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda istikrarsızlaştırıcı eylemler planladığı şüphesiyle bir Rusya vatandaşı gözaltına alındı.

Fransa'da 26 Temmuz'da başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Savcılıktan yapılan açıklamada, dün İçişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine 40 yaşındaki bir Rusya vatandaşının kaldığı eve baskın düzenlendiği, baskında şüphelinin Olimpiyat Oyunları sırasında istikrarsızlığa yol açabilecek eylemler düzenleme niyetine ilişkin kanıtlar ele geçirildiği ifade edildi. Gözaltına alınan şahsın tutuklu olarak yargılanacağı kaydedilen açıklamada, 30 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi. Açıklamada, planlanan eylemlerin terör niteliği taşımadığı ifade edilirken, şahıs hakkında "ülkede düşmanlığı kışkırtmak amacıyla yabancı bir güce istihbarat aktarılması" konusunda soruşturma açıldığı öğrenildi.

Fransız basını ise Avrupa'daki istihbarat servislerine dayandırdığı haberde yetkililerin Rusya vatandaşının üzerinde Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) komutası altındaki bir birimde çalıştığını gösteren bir kimlik kartı bulduğu öne sürüldü.

Rusya'nın Paris büyükelçiliği, yetkililerin şahsın gözaltına alınmasına ilişkin kendilerine resmi bir bildirimde bulunmadığını açıkladı.

Rus- Ukrayna vatandaşı gözaltına alınmıştı

Fransız yetkililer daha önce Ukrayna'daki savaş nedeniyle eleştirilen Rusya'nın dezenformasyon kampanyalarına dikkat çekmiş, Rusya ise geçtiğimiz ay ülkedeki Fransız araştırmacı Laurent Vinatier'i casusluk suçlamasıyla tutuklamıştı.

Haziran ayında Roissy-en-France bölgesindeki bir otel odasında 26 yaşındaki Rus-Ukrayna vatandaşı, el yapımı bomba yapmaya çalıştığı sırada yaralanmış, terör saldırısı planladığı şüphesiyle polis tarafından gözaltına alınmıştı. - PARİS