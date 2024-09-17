Park Halindeki Araç Yandı - Son Dakika
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Park Halindeki Araç Yandı

Sakarya'da park halindeki otomobil alev alarak hurda hale geldi. Yangın cep telefonu ile kaydedildi.

17.09.2024 19:56
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Park halindeki otomobil alev topuna döndü: Geriye hurda yığını kaldı

O anlar saniye saniye kaydedildi

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halindeki otomobil alev topuna döndü. Aracın alev alev yandığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Otomobilden geriye hurda yığını kaldı.

Yangın, Kemaliye Mahallesi 604. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 34 SN 2362 plakalı Peugeot marka otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa sürede alevler tüm aracı sardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın söndürüldü. Otomobilden geriye hurda yığını kalan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Park Halindeki Araç Yandı - Son Dakika

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