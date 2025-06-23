Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçtı

Park halindeki otomobile böyle çarpıp kaçtı

KARABÜK - Karabük'te bir otomobilin park halindeki araca çarpıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yenişehir Mahallesi Çamlık Caddesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, park halindeki Emrah Gülen'e ait 78 BU 232 plakalı otomobile çarptı. Bir süre bekleyen sürücü daha sonra olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah uyandığında aracın ön kısmındaki hasarı gören Emrah Gülen, güvenlik kamerasını inceledikten sonra kaçan şahsın bulunması için önce polis merkezine ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.