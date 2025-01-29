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Park Halindeki Araçtan Hırsızlık Kamerada

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Şanlıurfa'da park halindeki otomobilin bagajından matkap ve takım çantası çalındı, polis araştırıyor.

29.01.2025 17:37
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Park halindeki otomobilden hırsızlık kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da park halindeki otomobilin bagajından matkap ve takım çantasının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrikçi ustası Halil Kaynak'ın evinin bulunduğu sokağa park ettiği otomobilin bagajı, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından açıldı. Hırsızlardan biri gözcülük yaparken diğeri yüzünü gizleyerek bagajı karıştırdı. Kısa süre içerisinde matkap ve takım çantasını alan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaşanan hırsızlık anı ise sokaktaki güvenlik kameralarına yansıdı. Şikayet üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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