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Park halindeki otomobil alev alev yandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı. Otomobil alev alev yanarken, küçük çapta patlama da meydana geldi.

Yeni Mahalle 5118. Sokak'ta park halindeki otomobilde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobilde küçük çaplı patlama da oldu. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Öte yandan, görüntülerde bir kadının, "Patlarmış, geri çekil" uyarısından çok kısa bir süre sonra patlama sesi duyuluyor.