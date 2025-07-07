Park Halindeki Otomobil Yangınla Kül Oldu - Son Dakika
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Park Halindeki Otomobil Yangınla Kül Oldu

Park Halindeki Otomobil Yangınla Kül Oldu
07.07.2025 00:21  Güncelleme: 00:23
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Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeki A.D.'ye ait otomobil, aniden yanmaya başladı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü, ancak araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeki otomobilin yanması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Alaca ilçesine bağlı Eskiyapar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D.'ye ait 38 LS 543 plakalı otomobil, köydeki bir tarlada park halindeyken aniden yanmaya başladı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yanan araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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