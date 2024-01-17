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Park halindeki otomobilde yangın paniği kamerada - Son Dakika
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Park halindeki otomobilde yangın paniği kamerada

Kahramanmaraş'ta park halindeki bir otomobil aniden yanmaya başladı. Sürücü tarafından söndürülemeyen yangın, otomobilin tamamını kapladı. Yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak maddi hasar meydana geldi.

Park halindeki otomobilde yangın paniği kamerada
17.01.2024 - 03:50,
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Park halindeki otomobilde yangın paniği kamerada

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir otomobil park halindeyken alevlere teslim oldu.

Olay, Onikişubat İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 46 MA 7089 plakalı otomobil park halindeyken bir anda yanmaya başladı. Sürücü tarafından söndürülemeyen yangın bir anda otomobilin tamamını kapladı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA
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