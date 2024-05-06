Park halindeyken kayan otomobil 20 metrelik yamaca uçtu - Son Dakika
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Park halindeyken kayan otomobil 20 metrelik yamaca uçtu

Kayseri'nin Talas ilçesinde park halinde bulunan bir otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kayarak park yerinin altında bulunan yaklaşık 20 metrelik yamaca uçtu. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Soruşturma başlatıldı.

06.05.2024 21:50
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Park halindeyken kayan otomobil 20 metrelik yamaca uçtu

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde park halinde bir otomobil kayarak park yerinden aşağıya uçtu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, mesire alanında park halinde bulunan bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kayarak park yerinin altında bulunan yaklaşık 20 metrelik yamaca uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinde otomobilin içinde kimsenin bulunmadığı belirlenirken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Park halindeyken kayan otomobil 20 metrelik yamaca uçtu - Son Dakika

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