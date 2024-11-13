Park Yeri Kavgasında Tornavida Saplandı

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Park yeri kavgasında bir adamın boynuna tornavida saplayan şahıs tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta park yeri nedeniyle kavga ettiği şahsın boynuna tornavida saplayan adam sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dün sokak üzerinde İhsan Ö. ile Cafer E. isimli iki kişi arasında park yeri tartışması çıkmıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken Cafer E., eline aldığı tornavidayı İhsan Ö.'nün boynuna saplamıştı. Yaralanan İhsan Ö. hastaneye giderken polis ekipleri de Cafer E'Yİ gözaltına almıştı. Emniyette işlemleri biten Cafer E "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.