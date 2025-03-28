Pasta Kutusunda Uyuşturucu İstihbaratı

Bayburt polisi, kargoyla gönderilen 7,39 gram uyuşturucu maddeyi, pasta yapımında kullanılan pasta kreması kutusunun içine gizlenmiş halde buldu. Kargo yoluyla uyuşturucu madde temini sağlayan N.Ö hakkında adli işlem uygulanırken, zehir tacirinin başvurduğu yöntem "pes" dedirtti.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucunda kargo yoluyla uyuşturucu madde temini sağlayan N.Ö isimli şahsa ait paket içerisinde 7,39 gram skunk maddesi bulundu. Pasta kreması kutusu içine saklanan uyuşturucu maddeye ekiplerce el konulurken, şüpheli şahıs N.Ö hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti ile Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçlarından adli işlem yapıldı. - BAYBURT