Pastane Şefi Evinde Ölü Bulundu

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Pastane şefi tek başına yaşadığı evde ölü bulundu

ANTALYA - Manavgat ilçesinde binada koku ihbarı üzerine adrese gelen ekipler 5 yıldızlı bir otelde pastane şefi olarak çalışan şahsı tek başına yaşadığı evinde ölü olarak buldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi 4501 sokak üzerinde bir apartmanda vatandaşların binadan kötü bir koku yayıldığı ihbarı üzerine verilen adrese gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 sağlık ekipleri kokunun geldiği daireye girdiklerinde bir erkek şahısın cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler, binada ölü bulunan şahsın Kızılağaç Mahallesindeki 5 yıldızlı bir otelde pastane şefi olarak çalışan 50 yaşındaki Recep Çamkerten olduğunu belirledi. Çamkerten'in evli ve 3 çocuk babası olduğu, kalp rahatsızlığı nedeniyle by-pass ameliyatı geçirdiği belirlenen şahsın ölü bulunduğu dairede bir süredir tek başına yaşadığı öğrenildi.

Recep Çamkerten'in cenazesi, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Binanın zemin katında kuaför işleten vatandaş, binada kötü bir koku yayıldığını belirterek "Kokunun devam etmesi üzerine hemen emniyete haber verdik. Ölen arkadaş yaklaşık 2 aydır burada yaşıyordu" diye konuştu.