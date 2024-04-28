Paten tutkusu 14 yaşındaki Berat'ı hayattan kopardı, anne gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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Paten tutkusu 14 yaşındaki Berat'ı hayattan kopardı, anne gözyaşlarını tutamadı

Antalya'da kamyonetin arkasına tutunarak patenle ilerlemeye çalışan 14 yaşındaki Berat Bayram, dengesini kaybedip düşerek otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Cenazeyi teslim alan anne gözyaşlarını tutamadı. Berat Bayram'ın ortaokul son sınıf öğrencisi olduğu ve derslerinde başarılı olduğu öğrenildi.

28.04.2024 19:10
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Paten tutkusu 14 yaşındaki Berat'ı hayattan kopardı, anne gözyaşlarını tutamadı

Tutunduğu kamyonetin arkasında dengesini kaybedip düştü otomobilin altında kaldı

Cenazeyi almaya gelen anne gözyaşlarına boğuldu

ANTALYA - Antalya'da kamyonetin arkasına tutunarak patenle ilerlemeye çalışan ortaokul son sınıf öğrencisi Berat Bayram otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesini teslim alan anne gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kütükçü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; kamyonetin arkasına tutunarak patenle ilerlemeye çalışan Berat Bayram, dengesini kaybedip düşerek otomobilin altında kaldı. İhbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Berat Bayram'ın kaza yerinde öldüğünü belirledi. Çocuğa çarptığı tespit edilen 07 AYH 995 plakalı otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Çocuğun cesedi, kaza yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Acı haberi alan yakınları sabah saatlerinde cenazeyi almak için morga koştu. Cenaze işlemlerin tamamlanmasının ardından anne Kıymet ve baba Sefa Bayram çifti ve çok sayıda yakını tarafından Kepez ilçesi Fatih Mezarlığında toprağa verilmek üzere teslim edildi. Anne Sefa bayram cenazenin alınması sırasında gözyaşlarını tutamadı. Diğer taraftan, Berat Bayram'ın ortaokul son sınıf öğrencisi olduğu ve derslerinde başarılı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Antalya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Paten tutkusu 14 yaşındaki Berat'ı hayattan kopardı, anne gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

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