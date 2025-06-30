Patenli Genç Motosiklete Tutunarak İlerledi

İstanbul Çatalca'da motosiklete tutunarak trafikte ilerleyen patenli genç, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Çatalcayolu Caddesinde patenli bir kişi seyir halindeki motosikletin arkasına tutunarak ilerledi. Hiç bir koruyucu ekipmanı olmayan genç yürekleri ağza getirdi. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan gencin tehlikeli ilerleyişi başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. - İSTANBUL