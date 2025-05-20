Patenli gençlerin tehlikeli hareketleri kamerada
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde gençlerin trafikte yaptığı tehlikeli hareketler endişe neden oldu.
İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde 3 patenli genç, hareket halindeki bir motosikletin arkasına tutunarak yolculuk etti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yoğun araç trafiğinin olduğu yolda gençlerin bu sorumsuz davranışı, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak büyük tepki topladı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Patenli Gençlerden Tehlikeli Yolculuk - Son Dakika
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