İstanbul'da patenlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada
İSTANBUL - İstanbul'da paten kullanan gençlerin İETT otobüslerinin arkasına takılarak yolculuk yaptığı tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da patenle yolculuk yapan gençlerin İETT otobüslerine tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuklar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde patenli çocukların otobüsün arkasına tutunarak trafikte ilerledikleri görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Patenlilerin Tehlikeli Yolculuğu - Son Dakika
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