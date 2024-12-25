Patlama Kurbanlarının Naaşları Ailelerine Teslim Edildi

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Otopsileri yapılan işçiler Balıkesir'e gönderildi

BURSA - Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenler, Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı kırsal Mahallesi'ndeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin naaşları, olayın ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna getirildi. Kesin ölüm sebepleri ve kimlik tespitleri yapılan cenazeler, aileleri teslim edildi. Dünden beri adli tıp kurumu önünde bekleyen aileler, naaşları alarak memleketleri Balıkesir'e döndü.