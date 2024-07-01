Patlamada hayatını kaybeden genç kız, beyaz duvak ile uğurlandı - Son Dakika
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Patlamada hayatını kaybeden genç kız, beyaz duvak ile uğurlandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Dilek Bağ, beyaz duvak ile son yolculuğuna uğurlandı. Patlama sonucunda 5 kişi hayatını kaybederken, Dilek Bağ'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı ve tabutuna beyaz duvak örtüldü. Cenaze namazının ardından Dilek Bağ, Elmalı Mezarlığı'na defnedilmek üzere götürüldü.

01.07.2024 17:52
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Patlamada hayatını kaybeden genç kız, beyaz duvak ile uğurlandı

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen feci patlamada hayatını kaybedenlerden 24 yaşındaki Dilek Bağ, tabutuna örtülen beyaz duvak ile son yolculuğuna uğurlandı.

Dün saat 14.45 sıralarında Ayrancılar Fevzi Çakmak Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde meydana gelen patlama, ortalığı savaş alanına çevirmişti. Bir lokantada bulunan sanayi tipli tüpün patlaması sonucu meydana gelen olayda 5 kişi hayatını kaybetmiş 63 kişi de yaralanmıştı.

Beyaz duvak örtüldü

Meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Dilek Bağ'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Genç kızın tabutunun üzerine beyaz duvak örtüldü. Dilek Bağ'ın annesi Adalet ve babası Murat Bağ, taziyeleri kabul etti. Fevzi Çakmak Mahallesi Hacıosman İhlas Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dilek Bağ'ın cenazesi defnedilmek üzere Elmalı Mezarlığına götürüldü.

Kaynak: İHA

Torbalı, Elmalı, İzmir, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Patlamada hayatını kaybeden genç kız, beyaz duvak ile uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Patlamada hayatını kaybeden genç kız, beyaz duvak ile uğurlandı - Son Dakika
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