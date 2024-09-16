Patlayan Fabrikada Hayatını Kaybeden Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

3.Sayfa

Bir başka mide bulandıran görüntü daha! Bu kez Antalya\'dan...

Cephanelik gibi patlayan fabrikada can vermişti, son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde 30 kişinin yaralandığı ve adeta cephanelik gibi patlayan fabrikada yanarak can veren 27 yaşındaki Mesut Şimay, son yolculuğuna uğurlandı.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. 30 kişinin yaralandığı patlamanın ardından ekipler, fabrikada soğutma çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde fabrikanın üst katlarında içeride mahsur kalan bir kişinin yanmış cesedine ulaşıldı. Hastane morguna kaldırılan cenazenin tespiti için yapılan çalışmalarda şahsın kimliği belirlendi. Patlamada hayatını kaybeden kişinin Mesut Şimay olduğu tespit edildi. Hastane işlemleri sonrasında Şimay'ın cenazesi, Akyazı ilçesi Kuzuluk Orta Mahalle Yeşil Camii'ne getirildi. Türk bayrağına sarılı tabutla öğle ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Şimay'ın cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi. Şİmay'ın, yaklaşık bir yıldan beri Oba Makarna'da çalıştığı ve 3 kardeşi olduğu öğrenildi.

Öte yandan cenazeye, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Sağlık Müdürü Kayhan Özdemir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekeriya Selamet, mahalle sakinleri ve vatandaşlar katıldı.