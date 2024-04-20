DEM Parti döneminde Patnos Belediyesine ait araçların parçalanarak hurdacılara satıldığını iddia eden AK Parti'li yeni dönem Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.
31 Mart seçimlerinin ardından DEM Parti'den AK Parti'ye geçen Patnos Belediyesinde göreve başladıktan sonra çalışmalara başlayan Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, yapılan incelemelerde belediyeye ait araçların parçalanarak hurdacılara satıldığını tespit etti. Bunun üzerine zabıta ekipleri hurdacıları gezerek arama yaptı. Ekiplerin, araçların motorlarının, lastiklerinin ve yedek parçalarının satıldığını tespit etmesi üzerine açıklama yapan Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, konunun takipçisi olacaklarını ve sorumlular hakkında yasal işlemlerin başlatılacağını duyurdu. - AĞRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Patnos Belediyesi'nde araçların hurdacılara satıldığı iddiası - Son Dakika
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