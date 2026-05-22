Pattaya'da Otel Yangını: 4 Yaralı, 240 Turist Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pattaya'da Otel Yangını: 4 Yaralı, 240 Turist Tahliye Edildi

Pattaya\'da Otel Yangını: 4 Yaralı, 240 Turist Tahliye Edildi
22.05.2026 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'ın Pattaya kentinde bir otelde çıkan yangında 4 kişi yaralandı, 240 turist tahliye edildi.

Tayland'ın Pattaya kentinde akşam saatlerinde bir otelin çatı katında çıkan yangın paniğe yol açarken, 4 kişi yaralandı, yaklaşık 240 turist tahliye edildi.

Tayland'ın Pattaya kentinin merkezi bölgelerinden birinde bulunan 7 katlı "JA Plus" otelinin çatı katındaki bar bölümünde yerel saatle 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üst katlara yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında otelin 178 odasının neredeyse tamamının dolu olduğu, otelde çoğunluğu yabancı turistlerden oluşan çok sayıda misafirin bulunduğu belirtildi. Kentin birçok noktasından görülebilen yangın kısa süreli paniğe yol açarken, alevler yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yetkililer, olay sırasında yaklaşık 240 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Yangında 2 Taylandlı kadın ile Endonezyalı bir çocuğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı, 1 Taylandlının ise kaçmaya çalışırken alevlerin arasından geçmesi sonucu vücudunda yanıklar oluştuğu bildirildi. Yaralıların olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

İlk incelemelerde yangının otelin çatı katındaki elektrik sisteminden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Otel yönetiminden yapılan açıklamada, yangının çıktığı çatı katındaki restoran bölümünün olay sırasında müşterilere kapalı olduğu belirtildi. Tahliye edilen turistlerin bölgedeki diğer otellere yerleştirildiği, zarar gören müşterilere ise tazminat ödeneceği ifade edildi. - BANGKOK

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Dünya, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pattaya'da Otel Yangını: 4 Yaralı, 240 Turist Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu o anlar kamerada Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu; o anlar kamerada
Tarsus’ta yolcu otobüsü alev aldı Tarsus'ta yolcu otobüsü alev aldı
Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun “arınma“ sözleri sonrası MYK’yı topladı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "arınma" sözleri sonrası MYK'yı topladı
Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama 17 ünlü isim gözaltına alındı Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 17 ünlü isim gözaltına alındı

10:24
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu Gülistan’ın neden öldürüldüğünü anlattı
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı
10:22
Özgür Özel, CHP MYK’yı yeniden toplantıya çağırdı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
09:44
Kılıçdaroğlu’na ikinci şok Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
09:17
Bilgi Üniversitesi kapatıldı Binlerce öğrenci Mimar Sinan’da eğitime devam edecek
Bilgi Üniversitesi kapatıldı! Binlerce öğrenci Mimar Sinan'da eğitime devam edecek
07:50
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 10:39:54. #7.12#
SON DAKİKA: Pattaya'da Otel Yangını: 4 Yaralı, 240 Turist Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.