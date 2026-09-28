Payas'ta 2 motosiklet çarpıştı, genç sürücü yaşlı adama 'Dayı öyle yola çıkılır mı' dedi - Son Dakika
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Payas'ta 2 motosiklet çarpıştı, genç sürücü yaşlı adama 'Dayı öyle yola çıkılır mı' dedi

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Payas\'ta 2 motosiklet çarpıştı, genç sürücü yaşlı adama \'Dayı öyle yola çıkılır mı\' dedi
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Hatay'ın Payas ilçesi Atatürk Caddesi'nde 2 motosikletin çarpıştığı kazada yaşlı adam hafif yaralandı. Kazayı hafif yaralı atlatan yaşlı adama genç motosiklet sürücüsü 'Dayı öyle yola çıkılır mı' diyerek tepki gösterdi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada genç motosiklet sürücüsü kazayı yaralı olarak atlatan yaşlı adama "Dayı öyle yola çıkılır mı" diyerek tepki gösterdi.

Kaza, Payas ilçesi Atatürk Caddesi'nde yaşandı. Seyir halindeki genç motosiklet sürücüsü, ara sokaktan çıkan yaşlı adamın kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı adam hafif şekilde yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; motosiklet sürücülerinin çarpıştığı anlar ve kazanın ardından genç sürücünün kazayı hafif yaralı atlatan yaşlı adama "Dayı öyle yola çıkılır mı" diyerek tepki gösterdiği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA
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