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Pazara giden konfeksiyon yüklü minibüs dereye yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
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Pazara giden konfeksiyon yüklü minibüs dereye yuvarlandı: 1 yaralı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde halk pazarına sergi açmaya giden konfeksiyon ürünleri yüklü minibüs, Süme Deresine yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı. Minibüs, saatler sonra fark edilerek kurtarıldı ve sürücü tedavi altına alındı.

Pazara giden konfeksiyon yüklü minibüs dereye yuvarlandı: 1 yaralı
17.01.2024 - 22:33,
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Pazara giden konfeksiyon yüklü minibüs dereye yuvarlandı: 1 yaralı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki halk pazarında sergi açmaya giden konfeksiyon ürünleri yüklü minibüs Süme Deresine yuvarlandı. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Trabzon'dan Erikbeli-Kürtün karayolunu kullanarak Kürtün ilçe merkezindeki pazarda konfeksiyon ürünleri yüklü 61 S 4133 plakalı Ford Transit minibüsüyle sergi açmaya giden Ahmet Tost (66), Bağlama köyü kavşağında buzlanma sonucu kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek virajı alamayıp yaklaşık 30 metrelik mesafeden Süme Deresine yuvarlandı.

Sabah erken saatlerde gerçekleştiği tahmin edilen kazada derenin içinde kalan minibüsü saatler sonra Bağlama köyüne yol çalışması yapmak için giden İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye giden Jandarma, Kürtün Belediyesi ve Özkürtün Belediyesi İtfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri yağış nedeniyle su debisi artan derenin ortasında kalan minibüste torpido ile koltuk arasında ayakları sıkışan sürücü Tost'u kurtarmak için dereye girerek çalışma yaptı.

AFAD ekiplerinin gelmesinin ardından kurtarılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kürtün Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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