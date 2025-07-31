Pekin'deki Sel Felaketi: 44 Ölü, 9 Kayıp

Çin'in başkenti Pekin'de şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükselirken, 9 kişi kayıp olarak bildirildi.

Çin'de şiddetli yağışların bilançosu ağırlaşıyor. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Pekin Belediye Komitesi Başkanı Xia Linmao düzenlediği basın toplantısında, "23 Temmuz ile 29 Temmuz arasında, Pekin aşırı yağışlara maruz kaldı" ifadelerini kullanarak, bu yağışların "önemli can kayıplarına ve diğer zararlara" yol açtığını belirtti.

Xia Linmao, "31 Temmuz öğle saatleri itibarıyla, Pekin genelinde meydana gelen felaketler sonucunda yaklaşık 44 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise hala kayıp" diyerek, ölümlerin 31'inin, kentin kuzeydoğusunda yer alan Taishitun kasabasındaki bir "yaşlı bakım merkezinde" meydana geldiğini söyledi. Xia, kayıp olanların, arama ve kurtarma çalışmalarında görev yapan yerel yetkililer olduğunu açıkladı.

Komite Başkanı Xia Linmao, "Belediye parti komitesi ve şehir yönetimi adına, hayatını kaybedenler için derin üzüntümüzü ve yakınlarına içten taziyelerimizi ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

Yıllık yağış beklentilerinin yüzde 80 ila 90'ı bir günde kaydedilmişti

Meteorolojiden salı günü yapılan açıklamada, "Bazı bölgelerde, bir gün içerisinde yıllık beklentilerin yüzde 80 ila 90'ı seviyesine ulaşacak şekilde yağışlar kaydedildi. Kısa süre içinde bu ölçekte yağışlara dayanabilecek sistemlerin sayısı çok az. Bölgedeki coğrafi yapı da afete davetiye çıkardı. Kuzey ve batı yönlerinde bulunan dağlar nemli havayı hapsederek sıra dışı yağışlara neden oldu" denilmişti. - PEKİN