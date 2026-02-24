Pencap'ta İntihar Saldırısı: 2 Polis Öldü - Son Dakika
Pencap'ta İntihar Saldırısı: 2 Polis Öldü

24.02.2026 21:26
Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir kontrol noktasına intihar saldırısı düzenlendi, 2 polis hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki güvenlik güçlerinin bulunduğu bir kontrol noktasına yönelik intihar saldırısında 2 polis hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Bhakkar bölgesinde güvenlik güçlerinin bulunduğu bir kontrol noktasında intihar saldırısı düzenlendi. Yetkililer olayda 2 polisin hayatını kaybettiğini ve 1 polis ile olay yerinin yakından geçen 3 sivilin yaralandığını bildirdi. Bhakkar Bölge Emniyet Müdürü Shahzad Rafik basına yaptığı açıklamada, "Görüntülerde, intihar saldırganının kontrol noktasına yaklaştığı ve bölgede asayişi sağlamak amacıyla yürütülen arama operasyonu sırasında üzerindeki bombayı patlattığı görülüyor" dedi.

Rafik, hayatını kaybeden ve yaralanan polis memurlarının kimliklerinin tespit edildiğini ancak yaralanan sivillerin kimliklerinin ise henüz belirlenmediğini bildirdi. Ayrıca yetkililer, henüz kimsenin üstlenmediği saldırıya yönelik kapsamlı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Pencap Eyalet Başbakanı Maryam Nawaz Sharif de kontrol noktasına yönelik saldırıyı sert şekilde kınadı. Başbakan açıklamasında, görev başında hayatını kaybeden polisleri anarken ailelerine başsağlığı ve taziyelerini iletti. Sharif ayrıca yaralı polis ve diğer yaralıların en iyi şekilde tedavi edilmesi için yetkililere talimat verdi. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Pakistan, Polis, Terör, Olay, Son Dakika

