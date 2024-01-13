Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit sayısı 9\'a yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde devam eden operasyonlarda yaralanan bir askerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğünü ve şehit olan asker sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı dokuza yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - ANKARA