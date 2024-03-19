Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi\'nin ailesine acı haber verildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Bingöllü Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin ailesine acı haber verildi, dedesinin evine Türk bayrağı asıldı.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, 1 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Şehit olan askerin Bingöllü Tabip Teğmen Hulusi Elçi olduğu açıklandı. Şehidin haberi Bingöl'de yaşayan ailesine verildi. Şehidin dede evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin dede evine Vali Ahmet Hamdi Usta ve askeri yetkililer giderek başsağlığı dileklerini iletti. - BİNGÖL
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Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Beydalı köyü mevkisinde seyir halinde olan pikap sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve devrildi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan sürücü, araçtan çıkartılarak ambulansa götürüldü. Yaralı, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılardan biri uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Durumu ağır olan yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, yakınları basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.
Çorum İl Özel İdaresine ait 3 iş makinesinden çalınan 850 litre akaryakıt ve çeşitli malzemelerin şüphelisi olan M.D., gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, zanlının evlerinde çalınan malzemeler bulundu ve benzer suçlardan sabıkası olduğu ortaya çıktı.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 4 Suriye ve 2 Filistin uyruklu toplam 6 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.
Malatya-Ankara karayolu Hava Lojmanları kavşağında meydana gelen kazada, 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kazaya 44 S 1353 plakalı servis aracının yavaşlamasıyla başlayan 7 araç birbirine girdi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fransa'da yükselen enflasyon nedeniyle maaşlarının yetersiz kaldığını belirten kamu çalışanları, ülke genelinde maaşlarına zam talebiyle greve gitti. Öğretmenler, hemşireler ve belediye çalışanları başta olmak üzere birçok meslek grubu greve katıldı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde Roma dönemine ait olduğu öğrenilen 14 gözyaşı şişesi ve 3 define arama cihazı buldu. Ele geçirilen tarihi objeler muhafaza altına alınırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Uşak'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, motosiklet sürücüsünün ehliyeti olmadığı belirlendi.
Şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanan Süleyman Geçer, 3 yaşındaki kızı kucağındayken boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesi tarafından darp edildi. Baba Geçer, çocuğunu göremediği için mahkemeye başvurdu ancak açtığı davayı kaybetti. Darp edildiği günden itibaren kızını göremeyen baba, Erkekleri Koruma Derneği'ne başvurdu.
Çorum'da, İl Özel İdaresine ait 3 ayrı iş makinasından 850 litre akaryakıt ile bu araçlara ait malzemeleri çalan zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık olayının şüphelisi olan M.D.'nin evlerinde yapılan aramalarda çalıntı malzemeler ele geçirildi. M.D. tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.