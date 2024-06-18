Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya operasyonların hız kesmeden devam edileceğine dikkat çekilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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