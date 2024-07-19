Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan yarbay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

PENÇE-KİLİT BÖLGESİNDE YARBAY ŞEHİT

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 4 Temmuz EYP patlaması sonucu yaralanan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'dan acı haber geldi. Demirkan, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kahraman silah arkadaşımız, 19 Temmuz 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."