Pendik Çamçeşme'de ambalaj dükkanında yangın çıktı, üst katlara sirayet etti - Son Dakika
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Pendik Çamçeşme'de ambalaj dükkanında yangın çıktı, üst katlara sirayet etti

Pendik Çamçeşme\'de ambalaj dükkanında yangın çıktı, üst katlara sirayet etti
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Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde 8 katlı bir binanın giriş katındaki ambalaj dükkanında çıkan yangın üst katlara sirayet etti. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Pendik'te 8 katlı bir binanın giriş katında bulunun iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 07.25 sıralarında Pendik Çamçeşme Mahallesi Aydınlı Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın giriş katındaki ambalaj dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dükkan içindeki alevler bir anda büyüyünce üst katlara sirayet etti. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alırken polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik tedbiri aldı.

Yanan iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Pendik, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik Çamçeşme'de ambalaj dükkanında yangın çıktı, üst katlara sirayet etti - Son Dakika

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