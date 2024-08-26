Pendik Kurtdoğmuş Köyü'nde korkutan yangın: Köylüler seferber oldu - Son Dakika
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Pendik Kurtdoğmuş Köyü'nde korkutan yangın: Köylüler seferber oldu

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Pendik Kurtdoğmuş Köyü'nde çıkan yangına köylüler itfaiye ekiplerine yardım etmek için seferber oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

26.08.2024 17:44
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Pendik Kurtdoğmuş Köyü'nde korkutan yangın: Köylüler seferber oldu

İSTANBUL - Pendik Kurtdoğmuş Köyü'nde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Köylüler itfaiye ekiplerine yardım etmek için seferber oldu.

Yangın, Pendik Kurtdoğmuş Köyü'nde öğle saatlerinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine helikopter de havadan destek verdi. Köydeki çocuklar ve vatandaşlar da yangını söndürmek için seferber oldu. İtfaiye ekiplerine yardım eden çocuklar, ekiplere su dağıttı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerine yardım eden gençlerden biri, "Yılan da yanmış. Burada bir sürü canlı var. Geliyorsunuz mangalınızı yapıyorsunuz, keyfini çıkartıyorsunuz. Doğayı koruyun, çöplerinizi atmayın. Bir de mangal yaktığınız zaman közlerini söndürüp gidin. İşten çıkmıştık, yangını gördük. Sularımızı aldık geldik. İtfaiyeci abilerimize yardım ettik. Hortumları açıp uzattık" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik Kurtdoğmuş Köyü'nde korkutan yangın: Köylüler seferber oldu - Son Dakika

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