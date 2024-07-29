Pendik'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
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Pendik'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Pendik'te bulunan dört katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucunda ölen veya yaralanan olmazken, binada yaşayanlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

29.07.2024 23:16
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Pendik'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Pendik'te 4 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, binada yaşayanlar tahliye edildi.

Yangın, İstanbul Pendik İlçesi, Çamçeşme Mahallesi, Kemalpaşa Caddesi üzerinde saat 20.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, dört katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen çatıyı yaklaşık 1 saat çalışmanın ardından söndürmeyi başardı. Polis ekipleri yangın nedeniyle apartmanda yaşayanları tahliye etti. Yaşanılan olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
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