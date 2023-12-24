Pendik'te ailelerin hastane kapısındaki kavgası kamerada

İSTANBUL - Pendik'te ailelerin hastane kapısındaki kavgası amatör kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gece saatlerinde Pendik'te bulunan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki aile arasında henüz bilinmeyen bir neden dolayı kavga çıktı. Kavgada tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Kavgaya karışan yaşlı birisinin bastonla saldırması dikkat çekti. Kavga olay yerine polis gelmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.