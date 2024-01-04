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Pendik'te avukattan şiddet skandalı: Eşini ve ailesini böyle darp etti - Son Dakika
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Pendik'te avukattan şiddet skandalı: Eşini ve ailesini böyle darp etti

Pendik'te yaşayan genç avukat, boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesiyle birlikte yaşadığı evi basarak aile üyelerini darp etti. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Avukat eşi tarafından darp edilen B.Ö.K., yaşadıklarını anlatarak yardım çağrısında bulundu.

Pendik\'te avukattan şiddet skandalı: Eşini ve ailesini böyle darp etti
04.01.2024 - 23:44,
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Pendik'te avukattan şiddet skandalı: Eşini ve ailesini böyle darp etti

Arkadaşlarıyla ev basan avukat, eşini ve ailesini darp etti

İSTANBUL - Pendik'te yaşayan genç avukat, boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesiyle birlikte yaşadığı evi basarak aile üyelerini darp etti. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasındaki avukat M.H.K. yanına aldığı 3 arkadaşıyla birlikte, eşinin ailesiyle yaşadığı evi bastı. Genç avukat kapıyı açan eşi B.Ö.K.'yı ve eşinin ailesini darp etti. Kavga seslerini duyan bina sakinleri tarafları ayırmaya çalıştı. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen genç avukat, eşi ve ailesine tehditler savurdu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avukat eşi tarafından darp edilen B.Ö.K., "Abimin evinin kapısının yumruklandığını öğrendik. Olayı duyunca abimin yaşadığı binaya gittik ve binaya girdiğimiz esnada üzerimize çullandılar. Hepimizi darp ettiler. Eşim ellerimi ve kollarımı tutarak, 'bunları sen istedin' dedikten sonra annemi ve babamı darp ettirdi. Olay yerine sonradan gelen kardeşimi de aralarına alıp dövdüler. Aldığı darbeler sonrası böbreklerine zarar gördü. Hastaneye kaldırılan kardeşimde böbrek yetmezliği başlangıcı oldu. Ben sesimi duyuramadım. Her yerim mosmor. İnsanların bana ses olmasını istiyorum. Ben bu olayı duyurmaya çalıştıkça sesimi kesmeye çalışıyorlar. Zaten o gün telefonumu da gasp ettiler. Eşim avukatlık mesleğinin arkasına sığınıyor. Daha önce de eşim tarafından şiddete maruz bırakıldım. Sesimi duyuramamıştım ama artık ailem ve ben tehlike altındayız. Korkumdan işimi de bırakmak zorunda kaldım. Bize saldıranlar şu an eline kolunu sallayarak dolaşıyorlar. Kardeşim hastanede ailem tehlike altında. Annem ve babam darp edildi tüm vücudu morluk içerisinde. Bizi silahla da tehdit ettiler. Ben bu zamana kadar şiddet gören kadınlara ses oldum onlar da lütfen bana ses olsunlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Pendik, Güvenlik, Aile İçi Şiddet, Şiddet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te avukattan şiddet skandalı: Eşini ve ailesini böyle darp etti - Son Dakika


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