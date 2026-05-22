Pendik\'te Gecekondu Yangını

Pendik'te yanarak kullanılmaz hale gelen gecekondudaki 2 engelli vatandaş, yara almadan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Pendik Velibaba Mahallesi Şerefiye Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler bitişikteki 2 gecekonduya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle birlikte yangın kontrol altına alındı. Yanarak kullanılmaz hale gelen gecekondudaki 2 engelli vatandaş yara almadan kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL