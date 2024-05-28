Pendik'te Hafif Ticari Araç Su Kanalına Düştü - Son Dakika
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Pendik'te Hafif Ticari Araç Su Kanalına Düştü

Pendik\'te Hafif Ticari Araç Su Kanalına Düştü

Pendik Güllübağlar Mahallesi'nde seyir halinde olan hafif ticari araç, kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Kazada araç sürücüsü hafif yaralanırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

28.05.2024 10:56
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Pendik'te hafif ticari araç sürücüsü seyir halindeyken kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Kazada araç sürücüsü hafif yaralanırken aracın su kanalına düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Pendik Güllübağlar Mahallesi, Laleli Sokak üzerinde saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Rabia Açıkgöz hakimiyetindeki Ford marka 41 ALH 1645 plakalı araç ile seyir halindeyken arka lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çarptı, ardından da yolun ortasındaki su kanalına düştü. Kazada araç sürücüsü Rabia Açıkgöz hafif şekilde yaralanırken, yanındaki yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar atıl durumda olan su kanalına girerek kaza yapan sürücü ve yanındaki yolculara ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı araç sürüsü Rabia Açıkgöz'ü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı kamerada

Olayı gören esnaf Ercan Gülenç, "Bir ses geldi, çıktık. Araba buradan dereye uçtu. İçerisinde bir bayan ve 4 tane çocuk vardı. Ambulansı aradık, çıkardılar. Çocuklarda bir şey yoktu ama şoför hafif yaralıydı" dedi. Öte yandan, aracın su kanalına düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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