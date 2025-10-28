Pendik'te Tuzla Tepeören-Kartal seferini yapan 133AK numaralı özel halk otobüsünde dehşet dolu dakikalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki yolcu arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda yaşlı yolcu, elindeki bastonla diğer yolcuya saldırdı. İddiaya göre yaşlı yolcu, kavga esnasında karşısındaki kişiye kafa da attı. Arbedede burnuna darbe alan vatandaş yaralanırken, bu sırada otobüste büyük panik yaşandı. O anlar diğer yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Otobüste kavga çıktı! Yaşlı yolcu bastonla saldırıp kafa attı
