Otobüste kavga çıktı! Yaşlı yolcu bastonla saldırıp kafa attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Otobüste kavga çıktı! Yaşlı yolcu bastonla saldırıp kafa attı

Haberin Videosunu İzleyin
28.10.2025 10:32  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Otobüste kavga çıktı! Yaşlı yolcu bastonla saldırıp kafa attı
Haber Videosu

Pendik'te seyir halindeki özel halk otobüsünde iki yolcu arasında kavga çıktı. Yaşlı yolcu elindeki bastonla diğer yolcuya saldırdı ve kafa attı. Arbedede burnundan darbe alan vatandaş yaralanırken dehşet anları kameraya yansıdı.

Pendik'te Tuzla Tepeören-Kartal seferini yapan 133AK numaralı özel halk otobüsünde dehşet dolu dakikalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki yolcu arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı.

BASTONLA SALDIRIP KAFA ATTI

Kavgaya dönüşen olayda yaşlı yolcu, elindeki bastonla diğer yolcuya saldırdı. İddiaya göre yaşlı yolcu, kavga esnasında karşısındaki kişiye kafa da attı. Arbedede burnuna darbe alan vatandaş yaralanırken, bu sırada otobüste büyük panik yaşandı. O anlar diğer yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Ulaşım, Pendik, Yaşam, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otobüste kavga çıktı! Yaşlı yolcu bastonla saldırıp kafa attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor 13 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor
Hande Erçel’in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Altuğ’dan yanıt geldi Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Altuğ'dan yanıt geldi
152 hakem topun ağzında Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı 152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Ali Koç köklü kulübü satın alıyor Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

10:51
Bahis skandalında yeni detay: Bir kulüp başkanı 15 bin kez iddia oynadı
Bahis skandalında yeni detay: Bir kulüp başkanı 15 bin kez iddia oynadı
10:18
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
10:16
AYM’den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
10:05
Karadağ’da gerilim tırmanıyor Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler
09:42
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı’da esnaf kol kesiyor
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
08:01
2 ay önce Sındırgı’ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2025 11:12:09. #7.12#
SON DAKİKA: Otobüste kavga çıktı! Yaşlı yolcu bastonla saldırıp kafa attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.