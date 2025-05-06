Pendik'te Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı

Pendik'te asker eğlencesinde havaya ateş eden şahıs kamerada

İSTANBUL - Pendik'te asker uğurlama eğlencesinde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde havaya ateş ettiği belirlenen bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 5 Mayıs 2025 günü saat 18.00 sıralarında Pendik Kurtköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan bir asker eğlencesi görüntüsünde bazı şahısların havaya ateş açtığı görüldü. Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç içerisinden havaya ateş eden kişinin E.K olduğunu tespit etti. Havaya ateş açan şehir magandası, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan kuru sıkı tabanca emniyet birimlerince muhafaza altına alınırken, şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aynı görüntülerde motosiklet üzerinde pompalı tüfek ile havaya ateş eden başka bir şahsın, kimliğinin belirlenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.