Pendik'te Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan bir tır, aynı istikamette ilerleyen başka bir tır ile çarpıştı. İki tırın sürücüsü de kazayı yara almadan atlatırken tırlardan birinde bulunan bir yolcu yaralandı. İki tır çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak yol kenarındaki otluk alana fırladı.
Kaza, Pendik'te Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde saat 14.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre nişasta yüklü olan Mercedes markalı tır ile ilerleyen Mehmet Bahçı, aynı istikamette ilerleyen ve önüne kıran Daf markalı, ticari araç taşıyan 34 AHK 316 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki tır yolun kenarındaki otluk alana fırladı. İki tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, Daf markalı tırda yolcu koltuğunda bulunan bir kişi kabin içinde sıkışarak yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş itfaiye tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Pendik'te Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Çarpışması - Son Dakika
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, satışı yasak olan 14 adet kırmızı gagalı cennet papağanı ele geçirildi. Şüpheliye 112 bin lira idari para cezası uygulandı ve papağanlar İzmir Sasalı Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.
İstanbul merkezli 10 ilde vatandaşlarımıza ait adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri sosyal medya platformlarında satan 'Nitelikli Dolandırıcılara' karşı başlatılan 'Sibergöz-29' operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı.
Rize'nin Mermerdelen Mahallesi'nde komşu olan bir grup arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da, hakkında 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari N.E, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde eski eşine ait evde yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde çıkan yangında ev küle dönerken, yanmayan iki adet Kur'an-ı Kerim itfaiye ekipleri tarafından ev sahibine teslim edildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, Ankara, Aydın ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, birçok elektronik cihaz ve para ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.
Eskişehir'de mahkeme kararına rağmen yol kenarı otoparklarından para alınması devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in davası zaman aşımından düştü.
Kayseri'de polis memuru Murat Akpınar'ı öldüren sanığa 'kasten öldürme' suçundan 41 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanık A.T.'ye 'olası kastla öldürme' suçundan 25 yıl, 2 ayrı 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl 3 ay ve 'yaralama' suçundan 2 yıl hapis cezası verildi. Sanık C.T. ise 'silahla tehdit' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Malet-2 Konteyner kentte meydana gelen 9 ayrı klima hırsızlığı olayı sonrası polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda zanlı M.S.U. yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, Savcılığa ifade veren Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in ifadesi ortaya çıktı.
Sizin düşünceleriniz neler ?