Pendik'te otluk alandaki yangın korkuttu - Son Dakika
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Pendik'te otluk alandaki yangın korkuttu

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Pendik'te otluk alandaki yangın, inşaatı devam eden bir camiye sıçramadan söndürüldü. Yangın, Esenyalı Mahallesi'ndeki boş otluk alanda çıktı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve camiye sıçramadan söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

23.07.2024 06:11
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Pendik'te otluk alandaki yangın korkuttu

İSTANBUL - Pendik'te otluk alandaki yangın inşaatı devam eden bir camiye sirayet etmeden söndürüldü.

Olay, İstanbul Pendik ilçesi, Esenyalı Mahallesi, Yıldırım Sokak üzerinde boş otluk alanda saat 22.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bir anda rüzgarın da etkisiyle büyüyerek tüm otluk araziyi kapladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapımına devam edilen inşaat halindeki camiye alevlerin sıçramaması için önlem alındı. Yaklaşık yarım saatlik uğraşın sonucunda otluk alandaki söndürüldü. Alevlerin camiye sirayet etmemesiyle faciadan dönüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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