Pendik'te parçalanmış ceset soruşturmasının şüphelisi: 'Suçlamayı kabul etmiyorum' - Son Dakika
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Pendik'te parçalanmış ceset soruşturmasının şüphelisi: 'Suçlamayı kabul etmiyorum'

Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'in parçalanarak çöp konteynerine atılması cinayeti ile ilgili şüpheli Bilal D. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılık ifadesi ortaya çıkan şüpheli, 'Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum' dedi.

31.05.2024 00:34
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Pendik'te parçalanmış ceset soruşturmasının şüphelisi: "Suçlamayı kabul etmiyorum"

İSTANBUL - Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'in parçalanarak çöp konteynerine atılması cinayeti ile ilgili şüpheli Bilal D. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılık ifadesi ortaya çıkan şüpheli, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Pendik'te 27 Mayıs tarihinde konteynere çöp atan bir vatandaş parçalara ayrılmış ceset buldu. Polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. Cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu anlaşıldı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli Bilal D.'nin, olay günü sabah saatlerinde çöp konteynerine beyaz renkli bir kova ile geldiğini, elindeki kovayı konteynere boşalttıktan sonra kovayı çöp konteynerinin yanındaki yeşillik alana attığını tespit etti. Bilal D., Pendik'te bulunan ikametinde olay esnasında kullandığı suç unsuru olan balta ile yakalanarak gözaltına alındı.

Savcılık ifadesi ortaya çıktı

Şüpheli Bilal D. savcılıkta verdiği ifadesinde, "Olay günü bahçemde bulunan otları biçmekteydim. Daha sonra Nihat ağabeyi arayarak ilaç istedim. Saat 13.30-14.00 sıralarında yanımdan ayrıldı. C. ve K.H.'den 10 bin TL alacağı vardı. Kendisi benim yanımdan ayrılarak mahalleye doğru gitti. Daha sonra evime dönerek temizliğe devam ettim. Evdeki çöplerimi attım. Ev sahibi, büyük kızı ve damadı beni gördü. Daha sonra eşim ile görüntülü görüştüm ve sonra uyudum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.

DNA testi ele verdi

Şüphelinin evinde bulunan ve incelenmek üzere muhafaza altına alınan balta ve diğer eşyalar üzerinde yapılan incelemelerde maktul şahsa ait DNA örnekleri tespit edildi. Öte yandan, şüphelinin çöpe attığı kova üzerinde bulunan kanın da maktule ait olduğu belirlendi.

Tutuklandı

Şüpheli Bilal D., gözaltına alındıktan sonra dün Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık, şüpheli Bilal D.'yi tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik, şüphelinin "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Kaynak: İHA

Pendik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te parçalanmış ceset soruşturmasının şüphelisi: 'Suçlamayı kabul etmiyorum' - Son Dakika

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