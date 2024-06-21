Pendik'te Telefonla İlgilenen Sürücü Kontrolden Çıkarak Kaza Yaptı - Son Dakika
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Pendik'te Telefonla İlgilenen Sürücü Kontrolden Çıkarak Kaza Yaptı

Pendik'te seyir halindeyken telefonuyla ilgilenen sürücünün aracının kontrolünü kaybetmesi sonucu başka bir otomobile çarptığı ve takla attığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri de inceleme başlattı.

21.06.2024 00:27
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Pendik'te seyir halindeyken telefonuyla ilgilenen sürücünün, aracının kontrolünü kaybetmesiyle başka bir otomobile çarpıp takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Pendik ilçesi, Çamçeşme Mahallesi, D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. hakimiyetindeki Mercedes marka 34 YSK 85 plakalı aracın sürücüsü trafikte seyir halindeyken cep telefonu ile ilgilendiği sırada önce U.K. kontrolündeki Volkswagen marka 34 BPP 697 plakalı otomobile çarptı, ardından da takla atarak durabildi. Kazada iki otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Trafikteki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te Telefonla İlgilenen Sürücü Kontrolden Çıkarak Kaza Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te Telefonla İlgilenen Sürücü Kontrolden Çıkarak Kaza Yaptı - Son Dakika
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