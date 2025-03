Pendik'te, scooter ile cadde üzerinde ilerleyen 28 yaşındaki mühendis Ecem Sultan Çamlı'ya çarparak ölümüne neden olan tır sürücüsü Hasan Furkan Çolak, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. Sanık Çolak savunmasında, "Kazazede c¸arpma sırasında benim o"nu"mde degˆildi. Benim aracımın o"nu"nde olsa onu fark ederdim. Kaza o"nlenebilirdi" dedi.

Pendik'te, scooter ile cadde üzerinde ilerleyen mühendis Ecem Sultan Çamlı'yı (28), kullandığı TIR ile yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra altına alıp ölümüne neden olan tır sürücüsü Hasan Furkan Çolak'ın, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Hasan Furkan Çolak tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müşteki baba Mahmut Çamlı ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

"Arkamdaki aracın korna çalmasıyla durumu fark ettim"

Duruşmada savunmasını yapan sanık Hasan Furkan Çolak, "Ben bir lojistik firmasında Tır şofo"ru" olarak c¸alıs¸maktaydım. Olay tarihinde sabah saat 08.30 sularında evimden is¸e gitmek ic¸in dorse c¸ekicisi ile yola c¸ıktım. Cumhuriyet Bulvarı u"zerinden 400-450 metre kadar sagˆ s¸eritten seyrimi su"rdu"ru"rken, sol s¸erite gec¸erek Osmanlı Bulvarı'na giris¸ yaptım. Osmanlı Bulvarı 3 s¸eritten olus¸an bir yoldur. En sagˆ s¸eritte park halinde arac¸lar vardı. Orta s¸eritte ise seyir halinde arac¸lar vardı. Ben en soldan go"bekten do"nu"s¸ sagˆladım. Orta s¸eritte seyir eden arac¸ların u"zerine gelmemek ic¸in sol s¸eritten Osmanlı Bulvarı'na giris¸ yaptım. Seyrimi su"rdu"ru"rken bir kac¸ kez sagˆ s¸eride gec¸mek istedim. Sagˆ s¸eritteki arac¸lar hareket halinde oldugˆu ic¸in bos¸luk bulamıyordum. Seyrimi sol s¸eritte su"rdu"rmeye devam ettim. Kısa bir su"re sonra otoban yoluna do"necegˆim ic¸in seyrimi sol s¸eritte su"rdu"rdu"m. Atlantis kavs¸agˆı denilen yerde bir kac¸ yolcu minibu"su"ne ve araca yol verdikten sonra o"nu"mdeki arac¸ların hareket etmesiyle bende yoluma devam ettim. Do"ner kavs¸aktan c¸ıktıktan 40-50 metre sonra sola do"necektim. O"nu"mde trafik lambaları vardı. Kırmızı yanıyordu. Kırmızı ıs¸ıkta bekleyen arac¸lar da vardı. Ben kırmızı ıs¸ıkta bekleyen arac¸ların arkasında durdum. Kısa bir su"re sonra yes¸il yanınca ayna kontrolu"mu" yaptıktan sonra o"nu"mdeki arac¸larla birlikte hareket ettim. Takip mesafemi korudum. O sırada arkamdan seyir eden arac¸ bana korna c¸aldı. Sagˆ aynaya baktım, bir cisim go"rdu"m. Elektrikli scoter oldugˆunu o"ncelikle fark edemedim. Ancak hemen durdum. Aracımdan indim. Yerdeki kadın s¸ahsı go"rdu"m. Yanına gittim, yas¸ıyordu. I·yi olup olmadıgˆını sordum. Nefes almakta zorlandıgˆını so"yledi. Orada bulunan kis¸ilere ambulans c¸agˆrılıp c¸agˆrılmadıgˆını sordum. 'C¸agˆrıldı' dediler. Bir su"re sonra ambulans geldi. Ambulans s¸ofo"ru", kazazedenin yakında bulunan bir özel hastaneye go"tu"ru"lecegˆini so"yledi. Ambulans yola c¸ıktı. Ben ise polisi bekledim. Kazazede c¸arpma sırasında benim o"nu"mde degˆildi. Benim aracımın o"nu"nde olsa onu fark ederdim. Kaza o"nlenebilirdi. Ben sola do"necegˆim ic¸in kaza o"ncesi sol s¸eritteydim. Benim aracımda kamera sistemi yoktu. Bilirkis¸i raporunda aracın ko"r nokta sisteminin olmadıgˆı belirtilmis¸tir" diyerek tahliyesini istedi.

"Raporda sanığın asli kusurlu olduğu belirtilmiştir"

Ecem Sultan Çamlı'nın babası Mahmut Çamlı, "Kızımın vefatına sebebiyet olan sanıgˆın trafigˆe girmemesi gereken saatte trafigˆe girdigˆi, durmaması gereken s¸eritte durdugˆu ve mevcut hız limitini as¸tıgˆı, ayrıca arkadan yaklas¸ma mesafesini ihlal ederek c¸arptıgˆı, mevcut bilirkis¸i raporunda sabittir. Dolayısıyla raporun sonunda asli kusurlu olarak addedilmis¸tir. Kızım Ecem Sultan C¸amlı'nın olay yerine nasıl gelmek zorunda kaldıgˆı tam olarak bilinmedigˆi halde, kızım olay sonucu bedelini hayatı ile o"demis¸ ve bas¸langıc¸ noktasını go"remedigˆimiz bu olayda tali kusurlu olarak suc¸lanmıs¸tır. Kızım Ecem Sultan'a yu"kletilen tali kusuru da kabul etmiyoruz. Aynı zamanda sanıgˆın bu"tu"n bu kuralları bilmesine ragˆmen kuralları c¸igˆneyerek birinin o"lu"mu"ne sebep olmasının taksirli bir suc¸ olmasını kabul etmiyorum. Bu kadar kural c¸igˆneyen birinin taksirli bir suc¸tan yargılanmasını kabul etmiyorum. Kızımın vefat ettigˆi hastanede kan tahlili yapıldıgˆında alkol ve uyarıcı madde kullanmadıgˆı tespiti yapılmıs¸. Sanıgˆın aynı testlere tabi tutulmadıgˆı, dolayısıyla uyus¸turucu ve uyarıcı maddenin geriye do"nu"k olarak 3 ay ic¸erisinde tespit olanagˆı varken emniyet ve savcılık bu durumu go"z ardı etmis¸tir. Kızımın son go"ru"ntu"su", TIR'ın arkasında yerde yatarken c¸ekilen go"ru"ntu"du"r. Ayrıca olayda yarım metre mesafe ile takip ederken mesafeyi kapattıgˆı, kızımın sarsıldıgˆı, sonra kızımı su"ru"klediği bilirkis¸i raporunda da ifade edildigˆi gibi 43 metre su"ru"klendigˆi ve direndigˆi, sonrasında Tır'ın ısrarla ezmek istemesi kars¸ısında dayanamamıs¸tır. Bu kanıya varma sebebim, su"rekli kars¸ıdaki ve yandaki arac¸ların korna c¸alması, arkasındaki ve yanındaki arac¸ların 20-25 metre mesafe geride kalarak kazanın olacagˆını anlamaları ve algılamalarıdır. Aynı zamanda Hasan Furkan C¸olak'ın kazadan o"nceki kavs¸akta ıs¸ıkta durdugˆu yo"nu"ndeki ifadesi dogˆru degˆildir. Zira orada akıllı kavs¸ak vardır ve bilirkis¸i raporunda su"rekli sol s¸eritte oldugˆu belirtilmektedir. Sanık, olaydan sonra yerde yatan kızıma durumu sordugˆunu, kızımın da sanıgˆa yanıt verdigˆini ve konus¸tugˆunu iddia etmis¸tir. Oysa hastane kayıtlarına go"re kızımın olay sonrasında soluk borusu patlamıs¸tır. Kızımın, sanıgˆın sorusuna yanıt vermesi, onunla konus¸ması mu"mku"n degˆildir" ifadelerini kullandı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. - İSTANBUL