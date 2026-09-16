Pendik'te trafikte darp edilen motosikletli karakola gidip şikayetçi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pendik'te trafikte darp edilen motosikletli karakola gidip şikayetçi oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pendik\'te trafikte darp edilen motosikletli karakola gidip şikayetçi oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Pendik ilçesinde kör noktadan önüne kıran otomobil sürücüsünün küfür ettiğini düşünerek takip ettiği motosikletli, tokat atılarak darp edildi ve motoru zarar gördü. Mağdur vatandaş karakola giderek şikayette bulunurken, saldırı anları bir vatandaş kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde trafikte seyir halindeyken kör noktadan aniden çıkan bir sürücü, kendisine küfür edildiğini düşündüğü motosikletliyi takip ederek darp etti. Öfkeli sürücünün motora yumruk atıp zarar verdiği anlar ise bir vatandaş kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay önceki gün Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre trafikte seyir halinde bulunan bir motosiklet sürücüsü, sol kör noktasından aniden önüne kıran araç sürücüsüne tepki gösterdi. Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü, küfür edildiğini iddia ederek uzaklaşmaya çalışan motosikletlinin peşine düştü.

Sürücünün takibi sonucu önü kesilen motosikletli tokat atılarak darp edilirken, aracı da zarar gördü. Olayın ardından karakola giderek şikayette bulunan mağdur vatandaş, "Trafikte aniden önüme çıktı, arkamı dönüp bakınca küfür ettiğimi sanarak beni takip etti. Darp edildim ve motoruma zarar verildi. Bu tür kendini mafya sanan kişilerin dışarıda gezmesini istemiyorum" diyerek yetkililere sesini duyurmak istediğini belirtti.

Öte yandan öfkeli sürücünün motosiklet sürücüsüne tepki gösterdiği ve motosikleti yumruklayarak zarar verdiği anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaİstanbulPendikŞiddetSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi
Baykar’ın AKINCI İHA’sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12’den vurdu Baykar'ın AKINCI İHA'sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12'den vurdu
İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı! Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi
Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık
İsmail Kartal’dan radikal karar Olan Kerem’e oldu İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu
17:20
İşte savcıları harekete geçiren sahne Kurtlar Vadisi’ndeki detaylar mercek altında
İşte savcıları harekete geçiren sahne! Kurtlar Vadisi'ndeki detaylar mercek altında
16:50
Şanlıurfa’da 392 aday yeniden KPSS’ye girecek
Şanlıurfa'da 392 aday yeniden KPSS'ye girecek
16:49
Erzurum’da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma
Erzurum'da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma
16:35
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir kişi eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle katletti
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle katletti
16:03
Anthony Taylor Süper Lig’deki tartışmalı pozisyonları tek tek inceledi
Anthony Taylor Süper Lig'deki tartışmalı pozisyonları tek tek inceledi
15:47
Törene damga vuran an Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 18:00:48. #.0.3#
SON DAKİKA: Pendik'te trafikte darp edilen motosikletli karakola gidip şikayetçi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement