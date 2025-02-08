İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi - Son Dakika
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İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi

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Pendik'te bir motokurye, trafikte tartıştığı sürücüye ait otomobilin aynasını kırdı. Duruma sinirlenen araç sürücüsü, otomobilini motokuryenin üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle sürüklenerek otomobil ile park halindeki çekicinin arasında ezilen motokurye yaralandı. Trafikteki diğer araçlara da çarpan sürücüyü çevredekiler linç etmek isterken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

08.02.2025 21:18
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İstanbul Pendik'te bir sürücü, tartıştığı motokuryeyi otomobiliyle ezdi. Yaşananları güvenlik kamerası anbean kaydetti.

OTOMOBİLLE MOTOKURYEYİ EZDİ

Olay, öğle saatlerinde Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, 34 EH 6467 plakalı araç sürücüsü Vedat K., 34 KYG 127 plakalı motosiklet sürücüsü Fatih F. ile trafikte tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, otomobilin dikiz aynasını yumrukladı. Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü, aracını Fatih F.'nin üzerine sürdü. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle sürüklenerek park halindeki çekici ile otomobil arasında ezildi.

DİĞER ARAÇLARA DA ÇARPTI

Çevredeki vatandaşların sürücüyü araçtan indirmek istemesi üzerine kaçmaya çalışan sürücü, trafikte bekleyen diğer araçlara çarptı. Olay sonrası motosiklet sürücüsü yaralı olarak Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredekilerin linç etmek istediği otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"YARALININ DURUMU AĞIRDI"

Görgü tanıklarından Alparslan Tanrıkulu, "Bizim gördüğümüz kadarıyla, biri aracın sahibi motosikletçiye bir anda arkadan çarpıyor ve köşede bekleyen çekicinin arasını sıkıştırıyor ve ondan sonra kaçmaya çalışıyor. Kaçmaya çalışırken de hem arkasındaki kamyonete hem de yanındaki taksiye vuruyor. Halk o anda tabii tepki veriyor, o içeride vuran vatandaş da halka tepki veriyor. Kaza o şekilde oldu, yaralının durumu ağırdı, inşallah bir şey olmamıştır." dedi.

Muazzez Bitkay ise, "Bir anda kargaşa yaşandı. Kapımızın önünde kurye diğer aracı sıkıştırdı, taksi şoförü aracı sıkıştırdı. Diğer yandan başka bir araç çarpan aracı sıkıştırınca maalesef ki olan kuryeye oldu. Bir anlık öfke bunlara neden oldu. Keşke olmasa" şeklinde konuştu.

İstanbul\'da kan donduran olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (84)

  • İsmail Akyürek:
    Motorcu kaşınmış yok öyle ayna kırıp kaçmak 794 78 Yanıtla
    İbrahimm Bas:
    ileri zeka bu can can o kurye ömür boyunca 500 TL 1000 TL lik ayna için sakat kalacak değer mi araç sahibine muhabbet hapis verilmesi gerekiyor 31 120
    cennetatakum samsun:
    MOTORCU ADAMIN MALINDAN HIRS ALDI, ARAÇDA MOTORCUYU PESTİL ETTİ, HER İKİSİDE BİR HİÇ UĞRUNA KENDİLERİNE SIKINTI YARATTI.... 79 11
    Security Spcialist:
    Motoru sürene ve Arabayı sürene her ikisine Ehliyet veteninde iş vereninde Gotuna Çelikk koysun :( 22 7
  • ferhat eser:
    moto kurye sen hangi hakla adamın aynasını kırarsın adamı tahrik etmiş resmen umarım güzel bir ceza alırsın 606 63 Yanıtla
  • hüseyin güner:
    motorclar artist hepsi haketti 547 55 Yanıtla
    Mert Emre Baybağan:
    Şu klavyede yaptığını bi motorcunun yüzüne söyler misin haberlerde seni de görmek isterim güleriz ?? 8 97
  • İlyas Sarı:
    Eger bilerek kırdıysa inan o sinirle bende ezer geçerim. yok oyle kirip kaçmak 521 44 Yanıtla
  • Uğur Yılmazer:
    Trafikte motor yasaklanmalı ayna kir kac moda oldu 524 35 Yanıtla
    hilmi Ergin:
    @uğrur yılmazer araçlar yasaklanmalı bence elinde tellle seyir ediyorlar.en çok yasaklara uymayan araçlar uyarınca kötü oluoyruz. 6 64
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