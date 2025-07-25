Pendik'te Tünelde Otomobil Yandı

Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı tünelinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu oluşurken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Pendik Sanayi Mahallesi'nde bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AST 668 plakalı Mitsubishi marka otomobil, tünel içerisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiğini gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL