Pendik'te Yanlış Kişi Tutuklandı: Ateş Açan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Pendik'te Yanlış Kişi Tutuklandı: Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

Pendik'te yolda yürüyen bir gencin, bir araçtan rastgele açılan ateşle yaralandığı olayla ilgili yakalanan şüphelinin olayın faili olmadığı anlaşıldı. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüpheli ile olaydan önce ve sonra birlikte oldukları 2 şüpheli olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalandı.

11.07.2024 18:28
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Pendik'te yolda yürüyen bir gencin, bir araçtan rastgele açılan ateşle yaralandığı olayla ilgili yakalanan şüphelinin olayın faili olmadığı anlaşıldı. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüpheli ile olaydan önce ve sonra birlikte oldukları 2 şüpheli olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalandı.

Pendik'te 2 Temmuz tarihinde yaşanan olayda, 18 yaşındaki Aykan Yazar yolda arkadaşıyla yürüdüğü esnada kendisine bir otomobilden ateş açılmış ve bir mermi çekirdeği Yazar'ın boynundan girerek ağzının içinde kalmıştı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, tanık beyanlarına göre ateş edilen aracın beyaz renkli bir araç olduğunu belirledi. Aracın sürücüsü E.K., 4 Temmuz'da yakalandı. E.K.'nın ikamet adresinde yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Yanlış kişi tutuklanmış

Ancak emniyet birimleri tarafından olaya ilişkin çalışmaların derinleştirilmesi sonucu, beyaz renkli bir araçtan değil lacivert renkli bir araçtan ateş edildiği, beyaz renkli aracın camlarının kapalı olduğu fakat hemen arkasından gelmekte olan lacivert renkli aracın yolcu cam kısmının açık olduğu belirlendi. Ayrıca, lacivert renkli aracın yolcu koltuğunda oturan şahsın elinde silah olduğu tespit edildi.

Lacivert aracın sürücüsü C.K. ve yolcu kısmındaki U.A. isimli şahıslar ile, olay öncesi ve sonrası birlikte oldukları belirlenen A.T.S. ve E.K. isimli şüpheli şahıslar polis tarafından yakalandı. Şüpheli şahısların yapılan ikamet aramalarında, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 10 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Daha önce yakalanan ve adli makamlarca tutuklanan E.K. isimli şahıs ise olayın aydınlatılmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Pendik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te Yanlış Kişi Tutuklandı: Ateş Açan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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