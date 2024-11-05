Pendik'te Yarış Faciası: 10 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Pendik'te Yarış Faciası: 10 Yıl 6 Ay Hapis

Pendik\'te Yarış Faciası: 10 Yıl 6 Ay Hapis

Pendik'te araç yarışı sırasında bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada sanıklar 10 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

05.11.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te yarış yaptıkları sırada bir kişinin ölümüne neden olan sanıklar, "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Pendik Otoyolu'nda 9 Temmuz 2023 tarihinde Mehmet Y. (21) ve arkadaşı Doğukan T. (21) iddiaya göre yol üzerinde araçlarıyla yarış halindeydi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Doğukan T., Zeki Aktaş (58) hakimiyetindeki araca arkadan çarptı. Aktaş, olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan eşi Ergül Aktaş ise yaralandı. Olayın ardından tutuklanan Mehmet Y. ve Doğukan T. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar Doğukan T. ve Mehmet Y. ile müşteki ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"Alkollü trafiğe çıkmamam gerekiyordu"

Duruşmada son sözü sorulan sanık Doğukan T., "Hiçbir şeyi bilerek ve isteyerek yapmadım. Onları istemeden üzdüğüm için çok üzgünüm ve pişmanım. Vicdanen rahatsızlık çekiyorum. Sanık Mehmet bana yardım etmek için durdu, kazaya sebebiyet vermedi. Trafik kazasını herkes yapabilir. Hatalı olduğumu kabul ediyorum. Alkollü trafiğe çıkmamam gerekiyordu. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"Kimsenin canına bilerek kast edecek biri değilim"

Sanık Mehmet Y. ise, "Ailesine başsağlığı dilemek istiyorum. Evet, ehliyetim yok ancak kazayı yapan ben değilim. Uyuşturucu kullanıyorum ancak olay günü kullanmadım. Bir gün sonra mahkemem vardı o yüzden uyuşturucu kullanmadım. Olay sırasında ben önden giden aracın sürücüsüydüm. Cezaevinde zor günler geçiriyorum. Üzerimdeki kıyafetler başka insanlara aittir. Kimsenin canına bilerek kast edecek biri değilim. Ben sadece olay yerinde yaralıya ve vefat eden kişiye yardım etmek için durdum. Gerçekten suçsuzum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Doğukan T. ve Mehmet Y.'yi 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olma' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

"Mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz"

Kararın ardından müşteki Merve Aktaş Topcu, "Alkol ve yarış vardı. Sabaha kadar uyumamışlardı, yarış yapmışlardı. Biz 'olası kasttan' ceza almalarını istiyorduk ama onlar 'bilinçli taksir' suçundan 10 yıl 6 ay ceza aldı. 'Olası kast' için istinafta davamıza devam edeceğiz" dedi. Avukat Ramazan Erem ise, "Mahkemenin verdiği karara saygılıyız. Tüm deliller sanıkların 'olası kasttan' cezalandırılmalarını gerektirecek nitelikteydi. Müvekkillerimizin hakkını sonunu kadar arayacağız. Trafik terörüne çok can vermekteyiz. Olaya uygun ceza kanunumuza uygun şekilde sanıkların eylemleri şekliyle hak ettikleri cezaları alma noktasında biz de sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Pendik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te Yarış Faciası: 10 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 Bahçeli’den yeni kayyum sinyali: Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir Bahçeli'den yeni kayyum sinyali: Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:43 Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan kameralar önünde Erdoğan’a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
10:14 Burcu Köksal, canlı yayında CHP’nin altı okunu sayamadı Burcu Köksal, canlı yayında CHP'nin altı okunu sayamadı
09:50 Ankaralı Turgut entübe edildi Ankaralı Turgut entübe edildi
15:32 İşte Türkiye’de en çok satan otomobiller İşte Türkiye'de en çok satan otomobiller
15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
15:25 Listede tam 21 kaleci var Galatasaray’da Muslera’nın yerine kim gelecek Listede tam 21 kaleci var! Galatasaray'da Muslera'nın yerine kim gelecek?
15:17 Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılıyor Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılıyor
15:15 Cenk Tosun’dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et Cenk Tosun'dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et
15:15 ABD’de Trump destekçisi kadından görülmemiş protesto: Sütyenle oy kullandı ABD'de Trump destekçisi kadından görülmemiş protesto: Sütyenle oy kullandı
14:58 Merkez Bankasının rezervleri en yüksek seviyesine ulaştı Merkez Bankasının rezervleri en yüksek seviyesine ulaştı
14:57 Özgür Özel’i mi hedef aldı 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum Özgür Özel'i mi hedef aldı? 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
14:51 Kasım Gülpınar’dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor Kasım Gülpınar'dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 11:41:03. #1.12#
SON DAKİKA: Pendik'te Yarış Faciası: 10 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.