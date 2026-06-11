Pentagon'da hava kalitesi paniği: Bazı bölümler kilitlendi - Son Dakika
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Pentagon'da hava kalitesi paniği: Bazı bölümler kilitlendi

11.06.2026 19:33
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasında hava kalitesi sorunu tespit edilmesi üzerine tehlikeli madde şüphesiyle güvenlik protokolleri devreye alındı ve binanın bazı bölümleri kilitlendi. Acil müdahale ekipleri gaz maskeleriyle çalışma başlattı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasında hava kalitesi sorunu tespit edilmesinin ardından, tehlikeli madde şüphesiyle güvenlik protokolleri devreye alındı ve binanın bazı bölümleri kilitlendi.

ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) tehlikeli madde paniği yaşandı. Pentagon binasında hava kalitesi sorunu tespit edilmesinin ardından, tehlikeli madde şüphesiyle güvenlik protokolleri devreye alındı.

ABD'li yayın kuruluşu CNN International'ın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, binanın 2 ile 5. katları arasında yer alan 4 ile 7 numaralı koridorlardaki bazı bölümler kilit altına alındı. Görgü tanıkları, acil müdahale ekiplerinin gaz maskeleri ve kimyasal koruyucu kıyafetler giydiğini bildirdi. Pentagon'un güvenlik ekibi tarafından gönderilen bir mesajda, sorunun kaynağını belirlemek için ek testlere ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

"Müdahale ekipleri binadakilere yardım etmek için hazır durumda"

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell yaptığı açıklamada, "Pentagon, binanın ve içindeki kişilerin güvenliğini sağlamak için gelişmiş sistemlere sahiptir. Bu sistemler, önemini belirleyene kadar ihtiyati önlemler gerektiren bir hava kalitesi sorunu tespit etti. Bakanlık, etkilenen bölgede yerinde sığınma emri de dahil olmak üzere standart koruma protokollerini uyguluyor. Müdahale ekipleri binadakilere yardım etmek için hazır durumda" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Savunma, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pentagon'da hava kalitesi paniği: Bazı bölümler kilitlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Evren Toks Evren Toks:
    bu da insanların endüstriyel çalışma ortamlarına daha dikkat etmeye başlaması lazım diye düşündürtüyor bize ama biz hala aynı şeyleri yapıyo yalnız 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Torun Mustafa Torun:
    merak ettim de niye şimdi ortaya çıktı bu sorun daha önce fark etmemeleri mi yoksa yeni mi başladı 0 0 Yanıtla
  • Hatice Ismik Hatice Ismik:
    yani ne olmuş ki pentagon de hava sorunu var mı bu kadar büyütülecek şey mi bu tür olaylar her yerde oluyo 0 0 Yanıtla
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