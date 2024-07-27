Peru'da Yolcu Otobüsleri Çarpıştı: 1 Ölü, 31 Yaralı - Son Dakika
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Peru'da Yolcu Otobüsleri Çarpıştı: 1 Ölü, 31 Yaralı

Peru'nun başkenti Lima yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada bir otobüs kontrolden çıkarak yaya geçidine daldı ve 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiğini belirtti. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, otobüsün elektrik direği ve bir motora çarptığı anlar da yer aldı.

27.07.2024 18:01
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Peru'da kaza yapan iki yolcu otobüsünden birinin, kontrolden çıkarak yaya geçidine dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

Peru'nun başkenti Lima yakınlarındaki Magdalena del Mar bölgesinde iki yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yolcu otobüslerinden biri kontrolden çıkarak yaya geçidine daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları, otobüslerden birinin aşırı hız yaptığını belirtti. Yaralıların otobüste bulunan yolculardan oluştuğu ifade edildi.

Çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, yaya geçidinden geçen bir kişinin kontrolden çıkan otobüsü fark ettiği ve kaçmaya çalıştığı sırada otobüs ile elektrik direği arasında kalarak hayatını kaybettiği görüldü. Otobüs, ayrıca kırmızı ışıkta bekleyen bir motora da çarparken, motor sürücüsünün son anda kaçarak kurtuldu. - LİMA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Peru'da Yolcu Otobüsleri Çarpıştı: 1 Ölü, 31 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Peru'da Yolcu Otobüsleri Çarpıştı: 1 Ölü, 31 Yaralı - Son Dakika
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