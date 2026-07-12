Petrol City AVM'ye Kayyum Atandı

Daha önce kayyum atanan Petrol City AVM'nin yönetim kurulu başkanı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlanarak ceza mahkemesine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, yönetim kurulu başkanı Aydın Keleş'in yargılanması talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere görevli ceza mahkemesine sunuldu.

İddianamede, Sayıştay bilirkişileri tarafından hazırlanan rapora da yer verildi. Raporda, şüpheliler hakkında evrakta sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarına ilişkin değerlendirmelerin bulunduğu belirtildi.

Yargılama sürecinin, mahkemenin başlayacağı ve ilk duruşma tarihinin bu aşamadan sonra belirleneceği öğrenildi.

Öte yandan, Petrol City AVM yönetimine ilişkin daha önce de ortaklar tarafından yönetimin şeffaf şekilde yürütülmediği yönünde çeşitli iddialar gündeme getirilmişti. Ortakların açtığı davalar sonucunda bazı hukuki süreçlerin yaşandığı, daha önce sonuçlanan dört davada ortaklar lehine karar verildiği ifade edildi. - BATMAN